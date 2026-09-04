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Татар-информ

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Зарплаты выше, инфляция ниже: в каком состоянии экономика Татарстана в 2026 году

Зарплаты выше, инфляция ниже: в каком состоянии экономика Татарстана в 2026 году

Согласно свежему докладу Банка России «Региональная экономика», Республика Татарстан сохраняет статус одного из ключевых драйверов роста в Приволжье.

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