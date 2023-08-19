На дне балканского озера нашли странную деревню: по всей территории вкопаны колья, а дома стоят на сваях
В темных водах балканского озера исследователи обнаружили поселение, которое может стать одним из самых старых поселений на этой территории.
Комментарии
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Это древнее языческое кладбище ушедшее под воду. Раньше хоронили в избушках на деревянных сваях.
А чего странного-то? Нормальное свайное поселение, жители которого не желали у себя видеть незваных гостей. Такие памятники еще с мезолита известны вплоть до Урала с его знаменитыми Шигирским и Горбуновским торфяниками.
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