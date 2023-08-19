На дне балканского озера нашли странную деревню: по всей территории вкопаны колья, а дома стоят на сваях

Это древнее языческое кладбище ушедшее под воду. Раньше хоронили в избушках на деревянных сваях.

Николай Берлизов

А чего странного-то? Нормальное свайное поселение, жители которого не желали у себя видеть незваных гостей. Такие памятники еще с мезолита известны вплоть до Урала с его знаменитыми Шигирским и Горбуновским торфяниками.