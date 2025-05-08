«Хуже, чем теневой»: у России появляется флотилия ренегатов-призраков

В Европе бьют тревогу, поскольку архитекторы санкций не смогли добиться введением ограничений никакого прогресса в давлении на Россию, в то время как Москва придумывает все новые изощренные способы нарушения рестрикций.
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