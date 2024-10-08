«Пусть теперь они думают». Почему Запад медлит с разрешением бить ракетами вглубь России

Ростислав Ищенко Политолог Ищенко объяснил, почему Запад медлит с решением об ударах по России Политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко в беседе с изданием «Военное дело» ответил на ряд вопросов, связанных с противостоянием России и Запада и возможным развязыванием ядерной войны.