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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Диаспора порешала. Дети-мигранты избили школьника, но разбой сошел им с рук

Диаспора порешала. Дети-мигранты избили школьника, но разбой сошел им с рук

Капитал страны Диаспора порешала. Дети-мигранты избили школьника, но разбой сошел им с рук История Всеволода Рогожина, случившаяся около года назад, получила широкий резонанс и даже была показана по федеральному ТВ.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя ninikooo Митусова
ninikooo Митусова

Александр Иванович Бастрыкин, разберитесь пожалуйста с этим беспределом- сколько же они будут калечить  наших детей, когда прекратится этот беспредел?! Это зверье должно сидеть в клетках. Кто и на каком основании ввозит их миллионами в Россию?! Где Закон о визовом въезде и Закон о трудовой миграции?!

Профиль пользователя Walery
Walery

Затулоин по делам СНГ плетется в хвосте или же намеренно симулирует сегодняшний порядок в сообществе.  А реальность такова - граждане советских республик всегда в Союзе русскими уважались и были предпочтительными  в дружбе народов, им все прощалось...  Вот и сегодня они по старой памяти считают себя в России важными составляющими Союза при том, что уже самостоятельны и наглыми стали, и полагают себя более важными  в русской стране.  При том, что политика дружбы народов уже исчерпала себя и и предпочтений иностранцам не должно быть в принципе, скорее наоборот должно быть....  Сегодня Россияне уже ничем ставшим суверенными не  обязаны.   Именно это мигранты должны усваивать в первую очередь при появлении в РФ.

Профиль пользователя Нина Грекова
Нина Грекова

А не пора ли ... судей привлекать к ответственности - за неправильные действия ... или бездействия? А если народ выйдет на улицы, интересно какие действия применит наша "не" власть? Надоел беспредел в отношении русского человека.

Профиль пользователя ALEKSANDR LIS
ALEKSANDR LIS

Вопрос к Губернатору Воробьеву- Вам уважаемый надоело место руководителя Московской области? Так скоро Выборы-и мы-электорат -можем не голосовать за партию Единой России и Вы лишитесь своего теплого места!!!Рядом с Москвой творится вакханалия мигрантского сброда -а Вы и не чешетесь -а следом бездействует вся Ваша Исполнительная власть! Ни Прокуратура толком не работает +ни Полиция-не могут остановить беспредел какой то диаспоры( которую надо отловить и депортировать в полном составе не взирая на имущественный состав- а имущество их пустить в государственный карман путем конфискаций за не исполнение законодательства России)! Чего Вы ждете- Народного возмущения рядом со столицей ?!!