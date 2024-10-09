Путин распорядился передать акции «УралАТИ» в распоряжение НАМИ

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о передаче 96,7% уставного капитала «Уральского завода авто-текстильных изделий» («УралАТИ») и 99,6% уставного капитала «Завода фрикционных и термостойких материалов» («Фритекс») Институту НАМИ.
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