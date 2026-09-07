Почему в русских сказках нет пап и мам, а только бабки и дедки

Русские народные сказки часто начинаются так: «Жили-были старик со старухой». Но почему почти никогда не упоминаются муж с женой? Создается впечатление, что на Руси не было родителей, а жили старики с внуками.
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