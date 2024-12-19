Круг созывает казаков. Работы у общества много, планов ещё больше

На ежегодном отчётном Круге Салехардского городского казачьего общества казаки и почётные гости отметили, что общество в сотрудничестве с Салехардской епархией, городской администрацией, полицией провело большую работу.
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