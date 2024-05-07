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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «ПСЖ» самый высокий xG без гола в ЛЧ за пять лет – 3,22. За оба матча с «Боруссией» – 4,92

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов команда Луиса Энрике нанесла 31 удар по воротам, в створ – 5.

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