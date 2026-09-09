Украина получит некоторое количество ракет -перехватчиков для зенитных систем Patriot, желание поделиться собственными запасами с бандеровским режимом изъявила Германия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Два мигранта-азербайджанца на «геликах» заблокировали полицейскую «Газель». Итог: авто конфискуют , а мигрантов призывают в Российскую армию
- Азербайджанец решил, что он в России, и начал оскорблять тайцев, о чём дико пожалел
- Водитель междугороднего рейса «выпнул» с места школьницу с билетом и заставил её ехать в автобусе сидя на ступеньках
Свежие комментарии
- А «Тут вам не Росси...
- На фоне топливной...
- А Мигрантку в хиджа...
Неплохо бы было для начала уничтожить зти боеприпасы и ракеты именно на границе ,чтобы нанести урон и тем, через кого поставляют.
Англосаксы издавна вбивали клинья между славянами. И добились своего. Украинцы и русские убивают друг друга на территории своей бывшей общей страны - СССР. А славянские Польша, Словакия и Чехия помогают этому.
Но Западу не нужна чья-либо победа в этой войне. Для США главное, чтобы мы как можно дольше и больше уничтожали друг друга. Поэтому страны НАТО будут бесконечно ПРОИЗВОДИТЬ и поставлять оружие Украине, испытывая его на славянах. И если, вдруг, завтра начнут побеждать украинцы, то Запад станет помогать России, злорадно ухмыляясь.
Наверно придётся Берлин брать опять! Вообще-то он нам наХ не усрался, его орешниками завалиь под почву навсегда! Эта нация неисправима. У них в генах заложено, чтобы они хотя бы один раз в тридцать - пятьдесят лет шли куда-нибудь чесать своё очко. Уж больно оно у них зудит.
Гдр можно забрать, как крым, или остров итуруп. Военные долги круче карточного долга.
... нам тоже надо поделиться с ливероколбасией...Орешником... доставкой своим ходом. Не надо жалеть врага...
Сообщение скрыто