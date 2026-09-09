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Берлин поделится с Киевом ракетами к Patriot, чтобы не допустить победы Москвы

Берлин поделится с Киевом ракетами к Patriot, чтобы не допустить победы Москвы

Украина получит некоторое количество ракет -перехватчиков для зенитных систем Patriot, желание поделиться собственными запасами с бандеровским режимом изъявила Германия.

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Профиль пользователя Александр Батт
Александр Батт

Англосаксы издавна вбивали клинья между славянами. И добились своего. Украинцы и русские убивают друг друга на территории своей бывшей общей страны - СССР. А славянские Польша, Словакия и Чехия помогают этому.
Но Западу не нужна чья-либо победа в этой войне. Для США главное, чтобы мы как можно дольше и больше уничтожали друг друга. Поэтому страны НАТО будут бесконечно ПРОИЗВОДИТЬ и поставлять оружие Украине, испытывая его на славянах. И если, вдруг, завтра начнут побеждать украинцы, то Запад станет помогать России, злорадно ухмыляясь.

Профиль пользователя Игорь Максаков
Игорь Максаков

Наверно придётся Берлин брать опять! Вообще-то он нам наХ не усрался, его орешниками завалиь под почву навсегда! Эта нация неисправима. У них в генах заложено, чтобы они хотя бы один раз в тридцать - пятьдесят лет шли куда-нибудь чесать своё очко. Уж больно оно у них зудит.

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