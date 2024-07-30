Политика как он...
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Политика как она есть

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В Белоруссии рассказали о планах оппозиции бить дронами по стране

В Белоруссии рассказали о планах оппозиции бить дронами по стране

Радикальные оппозиционеры планировали наносить удары по территории Белоруссии из Литвы. Об этом в интервью телеканалу ОНТ рассказала вернувшаяся в страну белорусская оппозиционная активистка Ольга Тишкевич.

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