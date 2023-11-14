Мостовой прокомментировал слухи о стажировке в «Факеле»

Александр Мостовой дал понять, что не намерен проходить стажировку у Сергея Ташуева. Бывший полузащитник сборной России и «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на слухи, согласно которым он в скором времени будет проходить стажировку у Сергея Ташуева в «Факеле».