Стали совсем взрослыми: как изменились дети-актеры канала «Кукутики»

Канал с песнями для детей, которые исполняют юные актеры, существует уже 7,5 лет фото: Анастасия Кошелкина17 ноября 2014 года был создан YouTube-канал «Кукутики» с авторскими песнями для детей, но первый клип опубликовали на нем 22 мая 2015 года.