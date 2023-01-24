Parents.ru

151 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лаврентий Палыч Берия
    Детский сад просто с легендарной ковидой, интересно, когда же наконец надоест постить этот развод?Как можно заразит...
  • Tatyana Maranjyan
    Скорее всего есть наследник. И девочку попросту устранили. Вырастет в уверенности, что избрала самое правильное решениеОтказалась от 60 ...
  • pobeditel Терещенко
    Не спорю и всем этот факт известен . А для вас и ваших высказываний подтверждение ;прочтите или посмотрите фильм " Же...Отказалась от 60 ...

Стали совсем взрослыми: как изменились дети-актеры канала «Кукутики»

Стали совсем взрослыми: как изменились дети-актеры канала «Кукутики»

Канал с песнями для детей, которые исполняют юные актеры, существует уже 7,5 лет фото: Анастасия Кошелкина17 ноября 2014 года был создан YouTube-канал «Кукутики» с авторскими песнями для детей, но первый клип опубликовали на нем 22 мая 2015 года.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх