Сафронов: «Меня чуть не съели каннибалы, так что меня мало что может удивить»

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Сегодня вокруг народного художника России Никаса Сафронова ходит много слухов. Никас Степанович раскрыл некоторые личные тайны и поделился эмоциями от участия в шоу «Поймай меня, если сможешь» на телеканале «Россия».

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