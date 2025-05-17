Сафронов: «Меня чуть не съели каннибалы, так что меня мало что может удивить»

Сегодня вокруг народного художника России Никаса Сафронова ходит много слухов. Никас Степанович раскрыл некоторые личные тайны и поделился эмоциями от участия в шоу «Поймай меня, если сможешь» на телеканале «Россия».
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