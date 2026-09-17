Депутат Госдумы Сысоев предложил Мишустину ограничить долю иностранных учащихся в школах и детсадах до 25%

Фракция ЛДПР в Государственной Думе направила официальное обращение председателю правительства Михаилу Мишустину с инициативой ограничить долю иностранных граждан в российских образовательных учреждениях.
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