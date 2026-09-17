Faktologia.com ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Faktologia.com – Основано на фактах

78 подписчиков

Депутат Госдумы Сысоев предложил Мишустину ограничить долю иностранных учащихся в школах и детсадах до 25%

Депутат Госдумы Сысоев предложил Мишустину ограничить долю иностранных учащихся в школах и детсадах до 25%

Фракция ЛДПР в Государственной Думе направила официальное обращение председателю правительства Михаилу Мишустину с инициативой ограничить долю иностранных граждан в российских образовательных учреждениях.

Вернуться к статье