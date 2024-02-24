Бродер включил Василевского, Шестеркина, Сорокина, Хилла и Маркстрема в топ-5 действующих вратарей НХЛ

В список трехкратного обладателя Кубка Стэнли вошли три россиянина. Мартин Бродер включил в свой топ-5 Андрея Василевского («Тампа»), Игоря Шестеркина («Рейнджерс»), Илью Сорокина («Айлендерс»), Эдина Хилла («Вегас») и Якоба Маркстрема («Калгари»), сообщается в соцсети НХЛ.
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