В столице Крыма Госавтоинспекция вместе с Полицейским Дедом Морозом и Снегурочкой поздравили водителей с наступающими праздниками

Сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Безопасный Новый год». В ходе мероприятия Полицейский Дед Мороз и Снегурочка вручали водителям елочные игрушки по тематике Правил дорожного движения, которые делали дети со всей территории Республики Крым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии