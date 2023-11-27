Сергунина: Участники московских технологических конкурсов привлекли 1,5 млрд инвестиций

С 2020 года Москва организовала 29 технологических конкурсов для стартапов со всей России. Благодаря им инноваторы смогли продемонстрировать свои проекты крупным заказчикам, заключить договоры о сотрудничестве, тестировании и выводе продуктов на новые рынки, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
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