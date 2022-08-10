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Британская полиция намерена контролировать мигрантов с криминальным прошлым с помощью смартчасов

Британская полиция намерена контролировать мигрантов с криминальным прошлым с помощью смартчасов

Эволюция смартчасов выходит на новый уровень. Уже совсем скоро полиция Великобритании начнет отслеживать с их помощью поведение мигрантов с уголовным прошлым: гаджеты будут периодически сканировать их лица, используя технологию распознавания.

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