Британская полиция намерена контролировать мигрантов с криминальным прошлым с помощью смартчасов

Эволюция смартчасов выходит на новый уровень. Уже совсем скоро полиция Великобритании начнет отслеживать с их помощью поведение мигрантов с уголовным прошлым: гаджеты будут периодически сканировать их лица, используя технологию распознавания.
Эволюция смартчасов выходит на новый уровень. Уже совсем скоро полиция Великобритании начнет отслеживать с их помощью поведение мигрантов с уголовным прошлым: гаджеты будут периодически сканировать их лица, используя технологию распознавания.
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