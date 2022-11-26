Как правильно тормозить зимой

В зимнее время сложность управления автомобилем возрастает в несколько раз. Постоянная каша на дороге, гололед, осадки усложняют передвижение на машине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АД Алена Водонаева р...
- ИИ Алена Водонаева р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым