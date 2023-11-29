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Завяли помидоры: между Арменией и Россией зреет новый скандал

Завяли помидоры: между Арменией и Россией зреет новый скандал

Россельхознадзор обнаружил в армянской сельхозпродукции многочисленных вредителей. В Ереване сообщают, что из-за этого фуры с цветами, овощами и фруктами не могут проехать на территорию РФ, в пробке у КПП «Верхний Ларс» скопились сотни грузовиков.

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