Завяли помидоры: между Арменией и Россией зреет новый скандал

Россельхознадзор обнаружил в армянской сельхозпродукции многочисленных вредителей. В Ереване сообщают, что из-за этого фуры с цветами, овощами и фруктами не могут проехать на территорию РФ, в пробке у КПП «Верхний Ларс» скопились сотни грузовиков.