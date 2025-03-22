Trump Takes on Lawyers with New Decree

“President Trump broadened his campaign of retaliation against lawyers he dislikes with a new memorandum that threatens to use government power to punish any law firms that, in his view, unfairly challenge his administration,” the New York Times reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)