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Trump Takes on Lawyers with New Decree

“President Trump broadened his campaign of retaliation against lawyers he dislikes with a new memorandum that threatens to use government power to punish any law firms that, in his view, unfairly challenge his administration,” the New York Times reports.

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