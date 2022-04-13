Российская газета

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Грузчики роялей рассказали "РГ" о своей работе

Грузчики роялей рассказали "РГ" о своей работе

Дышите - не дышитеПианино "Соната", сверкающее черным лаком, грузчики Сергей Тихомиров и Александр Юдин, рассказавший нам эту историю, накинув такелажные ремни, быстро, почти бегом, поднимают на 3-й этаж музыкальной школы Центра имени Даргомыжского.

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