Трамп одним действием указал на место Украины и ЕС: подробности

МОСКВА, 10 января, ФедералПресс. Депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что избранный президент США Дональд Трамп уже «указывает на место» Киеву и Брюсселю в контексте внешней политики своей администрации.
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