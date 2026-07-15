Очередной спор о социальной справедливости мгновенно превратился в громкое публичное противостояние.
«Выгнать из Думы и посадить на пенсию»: Михалков жёстко ответил Родниной, и спор взорвал Сеть
Комментарии
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Александр Рожков
Какой у нас умный этот Михалков! Я прослезился от того, что он озвучивает то, что уже много лет на языке у всех!
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4 н.
V
Valet
Гнать надо таких "умных", как Роднина, из Госдумы сраной метлой! Ее заслуга Золотая медаль на олимпе, это за то, что хорошо прокатилась, а в Госдуме надо хорошо думать, прежде чем говорить или сделать!!!!
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3 н.
Александр Рожков
Батюшки светы! Сам Михалков, Никита Сергеевич, «жестко ответили!» У всех холуев слезу аж прошибло! Вот они, старые добрыя времена! Вот они, наши традиционные ценности! Возвращаемся! Любим мы своих господ, любим! А до этих пор только какие - то холопы возмущались годами. А тут, наконец - то САМ МИХАЛКОВ ЖЕСТКО ОТВЕТИЛИ!!! Слезу прошибло!
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3 н.
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