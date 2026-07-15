«Выгнать из Думы и посадить на пенсию»: Михалков жёстко ответил Родниной, и спор взорвал Сеть

Александр Рожков Какой у нас умный этот Михалков! Я прослезился от того, что он озвучивает то, что уже много лет на языке у всех!

V Valet Гнать надо таких "умных", как Роднина, из Госдумы сраной метлой! Ее заслуга Золотая медаль на олимпе, это за то, что хорошо прокатилась, а в Госдуме надо хорошо думать, прежде чем говорить или сделать!!!!