Audi выиграла самые короткие «24 часа Нюрбургринга» в истории

Gruppe C Одна из самых престижных суточных гонок в мировом автоспорте завершилась в Германии — 1-2 июня состоялся марафон «24 часа Нюрбургринга», который продлился намного меньше запланированного из-за непогоды.
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