«Россети Урал» приобрела электросетевой комплекс города Озерск

Челябинский филиал ПАО «Россети Урал» приобрел в собственность у ПАО «Форвард Энерго» (ранее ПАО «Фортум») электросетевой комплекс города Озерск Челябинской области, на территории которого проживает около 77 тысяч человек.
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