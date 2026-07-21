Йеменские хуситы грозят перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив

Расстановка сил на Ближнем Востоке может резко измениться уже в ближайшие часы. Йеменские хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии и готовы перенести конфликт в акваторию Баб-эль-Мандебского пролива — важнейшего транспортного коридора планеты.