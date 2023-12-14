SuperАлиби 2

Грег Ван Хаффель (Филипп Лашо) давно закрыл свою контору Alibi.com, которая обеспечивала надежное прикрытие всяким интрижкам, взялся за ум и теперь ведет тихое, ничем не примечательное существование, скрашиваемую разве что сбором моделей кораблей.