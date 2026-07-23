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Парламентская газета

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Депутат Чаплин рассказал, как уменьшить платеж по ипотеке

Депутат Чаплин рассказал, как уменьшить платеж по ипотеке

Ипотечный платеж можно уменьшить с помощью рефинансирования или реструктуризации. Об этом рассказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, отметив, что выбор способа зависит от конкретной ситуации.

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