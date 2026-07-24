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Царьград

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Вучич: Переговоры по NIS могут завершиться через месяц

Вучич: Переговоры по NIS могут завершиться через месяц

Президент Сербии Александар Вучич надеется на успешное завершение переговоров по продаже российской доли в NIS венгерской MOL через месяц.

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