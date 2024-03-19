"В конце недели начнётся война": Пашинян предсказал итог спора с Баку по вопросу границы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями сёл Тавушской области заявил, что если Ереван не пойдёт на компромисс с Баку по вопросу приграничных сёл-эксклавов советских времен, то в конце текущей недели может начаться война.
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