AP: штаб Трампа заранее предупредили о запрете на съемку на кладбище

Сотрудники предвыборного штаба бывшего американского лидера Дональда Трампа, которые вступили в конфликт с работником Арлингтонского кладбища в Вашингтоне, были заранее предупреждены, что там запрещено осуществлять съемку.
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