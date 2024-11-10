WP: Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным

Они якобы обсуждали конфликт на Украине Представитель Республиканской партии Дональд Трамп, который одержал победу на выборах главы американского государства, якобы провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает The Washington Post.
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