БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Английские предки советских торпедных катеров

Английские предки советских торпедных катеров

Первый торпедный катер? Почти. По критерию наличия ДВС первым торпедным катером можно считать «миноноску Льюиса Никсона».

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