Братчане стали победителями и призерами всероссийских соревнований по санному спорту

25 января сочинский ледовый стадион принимал первый Всероссийский Кубок Кубков по санному спорту, в котором участвовали более пятидесяти лучших саночников России из различных регионов, сообщает Федерация санного спорта России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии