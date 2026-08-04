8/4 MNQ/NQ Open Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! Sidgate M-F: post facto BTO OHM MNQ/NQ 15s microstructure trade setups & results Trade Philosophy: Correct Mechanics (forces) + Correct Structure (forms) + Correct Logic (atomic IF-THEN logic chain) = Correct Trade ON (overnight): VWAP + sentiment + value structure = S1 & S2 Upper-Tier formation *VWAP - moderate compression & value respecting *sentiment band: 28891 (PD settlement) - 28929 (LPT {Last PX Traded}) IF you can only place one trade THEN today the S2 Upper-Tier Hinge will be the higher-probability trade.