НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Агент Батракова про 7-8 млн евро от «Галатасарая»: «Запросить такую агентскую комиссию нереально! Даже смешно про это говорить. А журналисты берут и перепечатывают эту информацию»

Владимир Кузьмичев , агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, дал комментарий относительно возможного перехода игрока в «Галатасарай».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии