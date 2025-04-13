Опосредованная война Запада против России не ослабила страну, а вот на Украине выросли «гигантские» кладбища, и за этим стоит наша политическая элита, заявил член Шведской королевской академии Ларс Берн 13 апреля в интервью SwebbTV.
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