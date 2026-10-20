Record-high freight costs are changing the behavior of Asian buyers who are increasingly using smaller tankers and ships under long-term charter deals to pick crude oil supply, refining and trading sources tell Reuters.
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