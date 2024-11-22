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Рязанские новости

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В Рязани найден подрядчик на ликвидацию свалки в районе «Кузьмин овраг»

В Рязани найден подрядчик на ликвидацию свалки в районе «Кузьмин овраг»

В Рязани завершено определение подрядчика на первый этап работ по ликвидации несанкционированной свалки отходов и рекультивации нарушенных земель в районе «Кузьмин овраг»В Рязани завершено определение подрядчика на первый этап работ по ликвидации несанкционированной свалки отходов и рекультивации нарушенных земель в районе «Кузьмин овраг».

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