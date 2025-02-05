Спасатели посоветовали жителям России не бросать трубку при случайном наборе номера "112"

Сброшенный звонок может быть воспринят как ложный вызов и помешает работе службы.Сотрудники главного управления гражданской защиты Московской области призывают граждан не прерывать соединение, если номер службы спасения "112" был набран случайно.
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