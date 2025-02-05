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Спасатели посоветовали жителям России не бросать трубку при случайном наборе номера "112"

Спасатели посоветовали жителям России не бросать трубку при случайном наборе номера "112"

Сброшенный звонок может быть воспринят как ложный вызов и помешает работе службы.Сотрудники главного управления гражданской защиты Московской области призывают граждан не прерывать соединение, если номер службы спасения "112" был набран случайно.

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