В МВД рассказали о задержаниях в боди-массажных и вебкам-студиях

О первых задержаниях в салонах боди-массажа и вебкам-студиях рассказали в МВД. Напомним, организация этих видов удовлетворения сексуальных потребностей за деньги обрела юридически наказуемый статус в сентябре, сообщает ktk.
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