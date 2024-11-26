Ясень Арсеньева и пограничное село стали частью «Петербурга-на-Амуре»

«Ясень Арсеньева», посаженный В.К. Арсеньевым на углу Муравьева-Амурского и Шеронова в Хабаровске, а также село Шереметьево на российско-китайской границе стали часть межрегионального историко-просветительского проекта «Петербург-на-Амуре» - накануне там были установлены стойки с QR-кодом, который ведет на сайт проекта.