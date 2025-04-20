На форуме «Россия — Исламский мир» в Казани обсудят кибербезопасность

Защиту «цифровых границ» и противодействие кибератакам планирует обсудить на одной из сессий предстоящего форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» российская сторона, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, 20 апреля сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии