"Довести американцев до белого каления": Запад сделал всё, чтобы сблизить Россию и Китай - "Гуанча"

Китай и Россия будут и дальше развивать сотрудничество. И Запад с этим уже ничего не сделает.Недавно глава американского Минфина Джанет Йеллен прилетела в Китай и стала там угрожать китайцам по поводу связей с Москвой.
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