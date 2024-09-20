Глава Stellantis: Автоиндустрия находится в «режиме выживания»

Stellantis находится в довольно плачевном состоянии в Соединенных Штатах. Дилеры не в восторге от того, как идут дела с «деградирующими» американскими брендами, что приводит к продолжающейся «катастрофе».
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