В Омане приземлился предположительно борт спецпосланника США Уиткоффа

В аэропорту оманской столицы совершил посадку вылетевший из Москвы американский самолет. Предположительно, это борт спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.
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