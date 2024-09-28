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Ван И призвал не допустить использования оружия массового уничтожения на Украине

Ван И призвал не допустить использования оружия массового уничтожения на Украине

Нельзя допустить использования оружия массового уничтожения в конфликте на Украине. С соответствующим призывом выступил руководитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, информирует ТАСС.

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