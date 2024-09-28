Ван И призвал не допустить использования оружия массового уничтожения на Украине

Нельзя допустить использования оружия массового уничтожения в конфликте на Украине. С соответствующим призывом выступил руководитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, информирует ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии