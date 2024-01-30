Мы соседи по пл...
Наш уютный мирМы на планете
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы соседи по планете

4 229 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • oleg perow
    "... фэнтези и эротики" - афффтар! Ты фильм то смотрел😂?«Подземелье ведьм...
  • Татьяна Маштакова
    ТМ Когда смотришь на лицо человека (мужчина или женщина - не имеет значения) с подходящей стрижкой, то невольно чувст...31 фото, доказыва...
  • Вячеслав Кормилицын
    Мне всегда нравился Гайдар, его жизннь и его книги. Ну а все эти либероиды. эта мраз, из России сейчас исчезли.Аркадий Гайдар — ...

Теменная кора может заставить нас рисковать

Теменная кора может заставить нас рисковать

Решения в ситуации риска и неопределенности — неотъемлемая часть нашей жизни. Застраховать ли багаж при перелете, перебежать ли дорогу на красный свет, переходить ли на новую работу? Исследователи Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ провели эксперимент, чтобы выяснить роль теменной коры при принятии рискованных решений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх